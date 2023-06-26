26 Июня 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Андрей Травников сообщил, что до конца года Новосибирск получит 120 новых троллейбусов

Программа обновления городского троллейбусного парка и перспективы её продления стали темой обсуждения на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, Андрей Травников напомнил, что в прошлом году Новосибирск получил очередную партию новых автобусов, теперь пришло время обновить подвижной состав электротранспорта. На данный момент четыре новых троллейбуса уже доставлены в городское депо, ещё один находится в пути. Всего же Новосибирск до конца года получит 120 новых троллейбусов. На площадке предстоящего транспортного форума руководители области и города проведут встречу с директором завода, осуществляющего поставки троллейбусов.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Обсудим и уточним сроки поставки. Со стороны финансирования задержек нет. Программу выполняем, но я предлагаю на этом не останавливаться, ведь сейчас обновляем только половину троллейбусного парка», – отметил Андрей Травников, поручив областному минфину вместе с мэрией Новосибирска подготовить предложения по продолжению программы обновления троллейбусов.

Иннопром, троллейбус "Адмирал"(2015)|Фото: Накануне.RU

 

Теги: троллейбусы, андрей травников, электротранспорт


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