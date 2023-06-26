26 Июня 2023
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Фото:УФССП России по Курганской области

Яйца в чукотский город Билибино, где их продавали по паспорту, будут завозить из Хабаровска

Куриные яйца в Билибино на Чукотке, где местные жители жаловались, что этот товар продают по паспорту, будут завозить из Хабаровска, сообщил врио главы региона Вячеслав Кузнецов.

"Правительство округа продолжает организовывать бесперебойное обеспечение яйцами Билибино", - написал Кузнецов в телеграм-канале. Яйца из Хабаровска будут доставлять чартером раз в неделю по 100 коробок.

По его словам, необходимо добиться, чтобы к концу года 70% потребностей Чукотки в курятине и яйцах обеспечивалось за счет местных производств.

1 июня местные жители пожаловались на продажу яиц по паспорту. Стоимость продукта доходила до 800 рублей за десяток. После встреч с жителями Билибино Кузнецов поручил создать достаточный запас яиц в городе. Глава региона отметил, что это "подход, как в 90-х годах".

Теги: Билибино, яйца, паспорт


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