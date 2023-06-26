26 Июня 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/ugibdd86

В Югре в аварии пострадали пять человек

На югорской трассе произошла авария, в которой пострадали пять человек.

Утром 24 июня на 24 км дороги Сургут – Нижневартовск в Сургутском районе Lada Vesta ехала в сторону Сургута. Машина двигалась слишком быстро, из-за чего врезалась в ехавшую впереди Geely, которую от удара отбросило на Toyota.

Пострадали 49-летний водитель отечественного автомобиля и два его пассажира (17-летний юноша и 60-летняя женщина), а также 32-летняя и шестилетний пассажиры Geely. Позднее выяснилось, что водитель "Лады" ранее был лишен водительских прав.

Авария на 24ом км трассы Сургут - Нижневартовск(2023)|Фото: vk.com/ugibdd86

Теги: Сургут - Нижневартовск, трасса, авария


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