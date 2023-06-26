Украина просит у ЕБРР и Всемирного банка деньги на восстановление Каховской ГЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов выделить Украине деньги финансирование восстановления Каховской ГЭС. Речь идет о сумме в 200 млн евро, сообщила компания "Укргидроэнерго". Также планируется привлечь деньги Всемирного банка к проекту строительства временных плотин на Каховском водохранилище.

При этом в "Укргидроэнерго" отмечают, что сейчас реализовать планы не могут, так как ГЭС находится под контролем России. Тем не менее, проектный институт организации продолжает работу по созданию проекта временных плотин на нижнем и верхнем бьефе станции.

"Также с проектным институтом отрабатываем варианты обеспечения функционирования Днепрогэса в Запорожье - без ограничений и на полную мощность", - говорится в сообщении "Укргидроэнерго".