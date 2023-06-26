13-летний подросток на Широкой речке выпал из окна

Сегодня ранним утром на Широкой речке произошла трагедия - 13-летний школьник выпал из окна дома на Евгения Савкова, 4. Обстоятельства случившегося выясняют полиция и следователи.

В УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU рассказали, что сообщение о произошедшем поступило в ОП-8, после чего на место выехали сотрудники полиции и оперативно установили личность погибшего. Выяснилось, что подросток был местным жителем.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что следователи следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга уже работают на месте трагедии для установки всех обстоятельств.