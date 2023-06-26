"Урал" узнал соперников в Кубке России по футболу

В минувшие выходные в Москве состоялась жеребьевка группового этапа нового сезона Кубка России по футболу. Своих соперников узнал и екатеринбургский "Урал".

Команда Виктора Гончаренко выступит в группе В. Соперниками уральцев будут "Ростов", московский "Локомотив" и казанский "Рубин".

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России "Урал" не сумел пробиться в Суперфинал турнира, уступив "Краснодару" в финале Пути регионов. Трофей выиграл московский ЦСКА.