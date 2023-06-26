Шамана Александра Габышева переведут на лечение в Якутский психдиспансер

Якутского шамана Александра Габышева переведут из психиатрической больницы в Уссурийске на более мягкий тип лечения – в Якутский психоневрологический диспансер, такое решение принял Уссурийский районный суд, передает "Коммерсант".

Защитник Габышева Алексей Пянишников отмечает, что "мытарства" шамана начались именно с Якутского психдиспансера, где его признали невменяемым.

Габышев стал известен в 2019 году, когда отправился пешком из Якутска в Москву "изгонять Путина". Тогда его задержали на трассе "Байкал" и вернули в Якутию, поместили в психоневрологический диспансер. В 2021 году Габышев предпринял новую попытку "похода", тогда суд вынес решение о его принудительном лечении. За это время он успел побывать в психбольнице в Новосибирске и в Уссурийске.