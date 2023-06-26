Возле Кушвы перевернулась машина с детьми внутри

26 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Управление Госавтоинспекции по Свердловской области

Возле Кушвы перевернулась машина с детьми внутри

На 210 километре автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" накануне произошло ДТП, в результате которого двух детей вместе с матерью пришлось госпитализировать. Подробности аварии Накануне.RU рассказали в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области.

Инцидент произошел в 12.31. По предварительным данным, 50-летний водитель не учел дорожные и метеорологические условия, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал сначала на встречку, а после в кювет, где "Инфинити QХ80" и перевернулась.

ДТП на 210 километре автодороги "Екатеринбург–Нижний Тагил–Серов"(2023)|Фото: Управление Госавтоинспекции по Свердловской области

Травмы различной степени тяжести получили две девочка 8 и 11 лет, а также их мама 47 лет. Все трое были госпитализированы в лечебное учреждение города Красноуральска. Водитель - глава семьи не пострадал.

Выяснилось, что семья направлялась в гости в Екатеринбург из Советского (ХМАО). Все были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель имеет стаж 22 года, за последний год к административной ответственности не привлекался, во время ДТП был трезв. В отношении него составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу​ дороги, предназначенную для встречного движения в зоне действия знака 3.20 "Обгон запрещен".

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, не совершать необдуманных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также выбирать скорость в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями.

Теги: Кушва, ДТП, машина, дети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети