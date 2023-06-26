Возле Кушвы перевернулась машина с детьми внутри

На 210 километре автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" накануне произошло ДТП, в результате которого двух детей вместе с матерью пришлось госпитализировать. Подробности аварии Накануне.RU рассказали в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области.

Инцидент произошел в 12.31. По предварительным данным, 50-летний водитель не учел дорожные и метеорологические условия, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал сначала на встречку, а после в кювет, где "Инфинити QХ80" и перевернулась.

Травмы различной степени тяжести получили две девочка 8 и 11 лет, а также их мама 47 лет. Все трое были госпитализированы в лечебное учреждение города Красноуральска. Водитель - глава семьи не пострадал.

Выяснилось, что семья направлялась в гости в Екатеринбург из Советского (ХМАО). Все были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель имеет стаж 22 года, за последний год к административной ответственности не привлекался, во время ДТП был трезв. В отношении него составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу​ дороги, предназначенную для встречного движения в зоне действия знака 3.20 "Обгон запрещен".

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, не совершать необдуманных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также выбирать скорость в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями.