Депутата челябинской гордумы заключили под стражу

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, мера пресечения избиралась в закрытом судебном заседании.

Владельца компании "АльфаСтрой", депутата гордумы Челябинска Олега Иванова заключили под стражу до 21 августа.



