Начался прием заявок на новые торги по продаже имущества "Мотовилихинских заводов"

Конкурсный управляющий "Мотовилихинских заводов" Андрей Берсенев объявил о новом приеме заявок на торги по продаже имущественного комплекса предприятия. Объявлены начальная цена и срок приема заявок.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, заявки начнут принимать сегодня, 26 июня, начиная с 12.00 по московскому времени, а закончат в 16.00 (по московскому времени) 28 июля. Торги намечены на полдень по столичному времени 1 августа. Начальная цена лота – 9,481 млрд руб. Сведения опубликованы в карточке "заводов" в реестре.

Напомним, по итогам прошлого года "Мотовилихинские заводы" отчитались о выполнении гособоронзаказа в полном объеме. С 2018 г. предприятие находится в процедуре конкурсного производства. На момент ее введения реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб. В настоящий момент имущественный комплекс предприятия выставлен на торги. Ходатайство о вступлении в дело генпрокуратуры проходит на фоне споров вокруг оценки имущественного комплекса машхолдинга. Ряд миноритарных акционеров пытается оспорить ее, поскольку считает заниженной установленную стоимость акций ЗАО "СКБ" в 1 руб. Также они требуют разрешить разногласия с конкурсным управляющим. Генпрокуратура РФ 8 июня направила ходатайство в арбитражный суд Пермского края о вступлении в дело по банкротству "Мотовилихинские заводы", поскольку оно является одним из ключевых оборонных предприятий. Его рассмотрят 4 июля.

"Мотовилихинские заводы" являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускают самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.