Польша укрепляет границу с Белоруссией после сообщений об уходе туда ЧВК "Вагнер"

Польша укрепляет границу с Белоруссией на фоне сообщений о том, что в эту республику переедет частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" и ее основатель Евгений Пригожин.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, польские военные дополнительно укрепили рубежи на границе с Белоруссией и Калининградской областью. По его словам, эти меры являются реакцией на возможную реакцию со стороны РФ.

"Лукашенко и Путин могут действовать очень странно", – цитирует польского политика РИА Новости.

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о якобы нанесении ударов по тыловым лагерям его частной военной компании. Он объявил, что его бойцы выдвигаются в сторону Москвы. Следственным управлением ФСБ России в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня вечером стало известно, что президент Белоруссии Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратят, сам он уйдет в Беларусь. На вопрос о будущем роде занятий и должности Пригожина Песков ответить не смог.