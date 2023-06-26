В Екатеринбурге судят банду, у которой нашли 6 кг героина

В Екатеринбурге перед судом предстанут члены преступного сообщества. Их обвиняют в незаконном обороте наркотических средств и их прекурсоров массой около 6 кг.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, всего на скамье подсудимых оказались 9 человек в возрасте от 22 до 39 лет. Преступное сообщество вело свою деятельность с января 2021 по апрель 2022 года. Банда состояла из 5 подгрупп, участники которых исполняли роли руководителя преступного сообщества, межрегиональных курьеров, администраторов, оптовых и розничных закладчиков наркотиков. Незаконный сбыт велся бесконтактным способом через тайники.

Деятельность банды была пресечена силовиками в апреле 2022 года. При задержании участников преступного сообщества у них были изъяты героин массой около 6 кг, а также метадон.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд уральской столицы.