Минобороны показало Шойгу - "инспектирует работу", "заслушал доклад"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу впервые за время кризиса с ЧВК "Вагнер" появился на публике – он проинспектировал работу передового пункта управления западной группировки войск в зоне СВО.

Министр обороны "заслушал доклад командующего западной группировкой генерал-полковника Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении ВС РФ боевых задач на основных тактических направлениях".

"Шойгу также провел совещание с командованием группировки, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки. Министр также обратил особое внимание на организацию обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создании условий для безопасного размещения личного состава", - говорится в сообщении ведомства.

Никаких комментариев по поводу событий двух минувших дней Шойгу не дал.

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале так называемого "марша справедливости". После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж"), а Первый канал сообщил, что распространяемое Пригожиным видео о некоем ударе по его тыловому лагерю было постановочным.

К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты, в частности, штаб Южного военного округа. Пригожин заявил, что офицеры работают "штатно", им никто не мешает. Также он провел встречу с замминистра обороны РФ Юнус-беком Евкуровым и генералом Александром Алексеевым, в ходе которой требовал выдать министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, однако на месте их не было.

С обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще. После этого некоторые соединения ЧВК "Вагнер" выдвинулись из Ростовской области по федеральной трассе М-4 "Дон" в сторону Москвы. В течение дня они прошли Воронежскую и Липецкую области, информацию об этом подтверждал губернатор Игорь Артамонов.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию.