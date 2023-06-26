Более 300 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов

Более 300 тысяч жителей Среднего Урала не могут покинуть пределы России, так как ограничены в праве выезда из-за долгов. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном главном управлении ФССП.

По данным ведомства, с начала 2023 года судебными приставами Свердловской области вынесено больше 300 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы РФ. Это на 30 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, 11 тысяч жителей региона являются должниками по алиментам, а по налогам задолжали 17 тысяч свердловчан.

Судебные приставы напоминают: проверить себя на наличие долгов и оплатить их можно на сайте ГУФССП России по Свердловской области с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств". Кроме этого, узнать подробную информацию о ходе исполнительного производства и погасить задолженность теперь можно на сайте Госуслуг в разделе "Органы власти – ФССП России".