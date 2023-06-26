В Тюменской области открыт путепровод через Транссиб

Губернатор Тюменской области Александр Моор в Ялуторовске торжественно открыл движение по автомобильному путепроводу через Транссиб. Это очень важное для жителей событие приурочили к 364-летию города. Строительство путепровода компания "Мостострой-11" начала в феврале 2022 г. Работы были завершены раньше срока.

"Появление каждого нового объекта транспортной инфраструктуры меняет к лучшему жизнь людей и создает новые возможности для социально-экономического развития наших муниципалитетов. За последние пять лет в Тюменской области построено или отремонтировано более трех тысяч километров дорог, а также 19 мостов и путепроводов. Впереди – большие перспективы", – цитирует главу региона его пресс-служба.

По словам губернатора, планируется строительство большого количества мостов и развязок в Тюмени и Тюменском районе. Там осуществляется масштабное жилищное строительство и растет количество населения. Это требует дальнейшего развития дорожной сети.

"Кроме того, на территории региона идет активная реконструкция федеральных автодорог. На автотрассе Тюмень – Тобольск уже 150 км сделано в четырехполосном исполнении. Расширяется и дорога Тюмень – Ишим – Омск. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений работы регионального правительства", – подчеркнул Александр Моор.