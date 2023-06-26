26 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Интернет для жителей МКД может стать дешевле

Комитет Госдумы по информационной политике, ИТ и связи рекомендовал принять в первом чтении проект закона об упрощении доступа интернет-провайдеров к инфраструктуре связи в многоквартирных жилых домах.

Как следует из документа, "зайти" в дом работники смогут не на основании решения большинства собственников МКД, а при наличии договора хотя бы с одним жильцом. Как говорят крупнейшие игроки рынка, решение данного вопроса уже давно назрело, а органы власти надеются, что это увеличит конкуренцию между провайдерами и расширит доступ жителей домов к интернету.

Авторы инициативы считают, что документ обеспечит права граждан на доступ к информации и лишит управляющие компании возможности получать сверхприбыль за счет искусственного ограничения доступа провайдеров в многоквартирные дома. У законопроекта есть противники, указывающие на риски принятия документа.

В Минцифры говорят, что ожидают снижения стоимости на услуги связи, если законопроект будет принят. Особенно это касается домов, где присутствует только один оператор, что позволяет ему держать монопольно высокий тариф. На снижение тарифа для жителей могут повлиять уменьшение издержек оператора и рост конкуренции, сообщают "Известия".

Теги: интернет, дома


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