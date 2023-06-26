26 Июня 2023
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Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

В России могут ужесточить наказания за утечки персональных данных

В Совете Федерации разрабатывают новую версию проекта закона, устанавливающую ответственность за намеренное распространение персональных данных россиян.

Наказывать за такие преступления могут штрафами до 3 млн руб., а также лишением свободы на срок до 10 лет. Предыдущая версия законопроекта предусматривала штрафы до 2 млн рублей и уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы в особо тяжких случаях.

Как сообщил зампреда совета по развитию цифровой экономики при палате Артем Шейкин, сегодня при вводе в поисковиках словосочетания "база слитых данных" легко можно найти огромное количество ресурсов. На них по номеру телефона, адресу e-mail и другим данным можно получить доступ к персональной информации десятков миллионов людей.

Как заявил исполнительный директор российской IT-компании HFLabs Константин Степанов, сегодня проблема сливов персональных данных становится всё актуальнее, поскольку самих данных становится всё больше — их собирают все, кому не лень. Если раньше персональные данные "поднимали" только по требованию регуляторов, то сегодня их аккумулирует каждая кофейня со своей программой лояльности, и это общемировой тренд.

По словам адвоката московской коллегии адвокатов "Бородин и партнеры" Владислава Шурховецкого, утечки персональных данных пользователей могут происходить по двум причинам — из-за неосторожности или умышленного раскрытия информации.

По словам экспертов, лучшими способами борьбы с утечками являются повышение общего уровня ответственности на моральном уровне за обрабатываемые данные, бережное отношение к репутации компании и повышение компетентности сотрудников в области информационной безопасности, сообщают "Известия".

Ранее утечка биометрических данных россиян, граждан Казахстана и Белоруссии произошла в ФГАУ НИИ "Восход".

Теги: персональные данные, Совфед, законопроект


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Ранее 09.06.2023 15:07 Мск СМИ: Утечка биометрических данных россиян произошла из НИИ, подведомственного Минцифры

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