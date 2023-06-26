В Приморье найдено тело третьего из пропавших детей

В Приморском крае найдено тело третьего ребенка, пропавшего на реке.

Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

24 июня четверо детей восьми, десяти и 12 лет ушли купаться на реку Арсеньевка. Мальчик начал тонуть и звать на помощь друзей, они бросились к нему, но были снесены течением. В итоге один из детей зацепился за корягу, вылез на берег и позвонил маме, остальные пропали.

Ранее были найдены тела двух детей, сообщает РИА Новости.