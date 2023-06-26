Власти разрешат матерям дополнительно работать во время ухода за малышами

Власти России разработали поправки, которые сохраняют страховые выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, которые досрочно вышли на работу.

Поправки в федеральное законодательство разработало Министерство труда и социальной защиты России по поручению президента Владимира Путина. Согласно им, если женщина решит приступить к работе, отпуск по уходу за ребенком прерывается, но выплаты сохраняются. Эксперты говорят, что необходимо распространить это правило и на отцов.

В настоящее время Трудовой кодекс гарантирует сохранение страхового пособия только в том случае, если мама работает неполный рабочий день. Размер пособия рассчитывается исходя из заработной платы матери, сообщают "Известия".