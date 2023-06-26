Исследование: самые высокие зарплаты в городах России получают в сферах интеллектуального труда

В России самые высокие зарплаты в крупнейших городах получают сотрудники сферы интеллектуального труда и финансовых услуг.

Согласно исследованию, самые высокие зарплаты отмечаются в сфере "Профессиональная и научная деятельность". Данная отрасль — самая "прибыльная" для работников в 19 городах РФ.

Второе место занимает отрасль "Банки и финансовые услуги". Замыкает тройку сфера "IT и связь".

При этом самыми высокооплачиваемыми оказались московские банкиры и мурманские рыбаки, сообщает РИА "Новости".