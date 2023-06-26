Правительство не поддержало мораторий на налог по вкладам

Инициатива продления моратория на налоги с доходов по банковским депозитам не получила поддержки правительства России.

Кабмин дал отрицательный отзыв на проект закона, с инициативой которого выступила ЛДПР, так как его принятие приведет к выпадающим доходам бюджета в сумме 101,6 млрд руб., компенсацию которых авторы не обосновали.

Налог в 13% был введен 1 апреля 2020 года, однако не взимался с россиян в 2021 и 2022 годах.

В Госдуме сообщили, что готовы доработать законопроект, чтобы вывести из-под налогообложения категорию граждан с небольшими вкладами, сообщают "Известия".