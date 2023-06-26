26 Июня 2023
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Фото: Накануне.ru

КПРФ отказалась от участия в выборах губернатора Приморского края

Делегаты четвертого этапа конференции Приморского краевого отделения КПРФ приняли большинством голосов решение не участвовать в выборах главы региона.

Коммунисты призвали сторонников идти и голосовать в последний день (с 8 по 10 сентября) против всех, т. е. портить бюллетень, сообщил член фракции компартии в заксобрании Приморья Александр Сустов. В КПРФ настаивают на том, что не бойкотируют выборы губернатора: по словам собеседника в крайкоме, коммунисты будут контролировать избирательный процесс и призывают жителей Приморья идти на выборы, "ни в коем случае не бойкотировать их".

Решение об отказе от выдвижения кандидата в губернаторы связано с массовым невключением представителей КПРФ в составы формируемых УИК. Представители компартии проводили многочисленные пикеты в знак протеста против отсеивания однопартийцев и еще в конце мая заявляли, что не будут участвовать в выборах главы региона, если ситуация не изменится. Как заявил второй секретарь приморского отделения КПРФ, депутат заксобрания Евгений Ляшенко, 64% УИК во Владивостоке остались без представителей компартии. В четырех районах города, где обычно фиксируется протестное голосование, коммунистов включили только в 20% УИК.

Из 21 региона, в котором в сентябре пройдут выборы губернаторов, Приморский край стал единственным, где в них не будет участвовать кандидат от КПРФ, сообщают "Ведомости".

Теги: КПРФ, Приморье, выборы


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