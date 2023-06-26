В России ущерб от ротавирусной инфекции за год вырос на 38%

В России экономический ущерб от ротавирусной инфекции по итогам прошлого вырос почти на 38% по сравнению с предыдущим годом, до 9,4 млрд руб.

Как следует из доклада Роспотребнадзора, 49% случаев острых кишечных инфекций в 2022 году приходилась на ротавирус. Заболеваемость им составила около 62 человек на 100 тыс. населения. Годом ранее - 49,77 заболевшего на 100 тыс. населения.

В российских регионах наибольшие показатели демонстрировала Вологодская область (216,46 на 100 тыс. населения), Ханты-Мансийский автономной округ (194,34 на 100 тыс. населения) и Приморский край (188,73 на 100 тыс. населения).

Наиболее высокие показатели заболеваемости инфекцией зарегистрированы среди детей в возрасте от одного года до двух лет, сообщают "Ведомости".