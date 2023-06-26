ФКС: россиянам будут присваивать разряды и звания по компьютерному спорту

Российские киберспортсмены, выступающие в дисциплине "тактический трехмерный бой", смогут получать спортивные разряды и звания по компьютерному спорту.

Как сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта (ФКС) России, спортсмены смогут получить разряды и звания, выступая на турнирах по игре World of Tanks, которые будут проводиться ФКС и компанией Lesta Games на платформе VK Play.

"Совместная работа трех организаций будет направлена на популяризацию киберспорта вообще и на активное развитие турниров по World of Tanks в частности. Нам нужно привлекать больше внимания к отечественным играм, показывать разработчикам, что в России можно - и нужно - создавать проекты, которые могут стать популярными на киберспортивной арене", - заявил президент ФКС России Дмитрий Смит.

Ранее Смит сообщил, что Министерство спорта РФ признало "тактический трехмерный бой" новой киберспортивной дисциплиной. Она включает в себя игры Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Valorant, Rainbow Six: Siege, Warface, Armored Warfare, Overwatch, World of Tanks и War Thunder.

Напомним, в интернете появилась информация о судебном запрете компьютерной игры "Dota 2".