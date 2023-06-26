В Екатеринбурге около 40 курсантов института МВД госпитализировали с отравлением
В Екатеринбурге 36 курсантов Уральского юридического института МВД отправили в больницу.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области, они отравились. Отмечается, что их состояние оценивается, как удовлетворительное.
Курсанты обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Прокуратура региона организовала проверку.
Напомним, в Прикамье несколько заведений закрыты из-за отравления в них детей.