В Екатеринбурге около 40 курсантов института МВД госпитализировали с отравлением

В Екатеринбурге 36 курсантов Уральского юридического института МВД отправили в больницу.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области, они отравились. Отмечается, что их состояние оценивается, как удовлетворительное.

Курсанты обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Прокуратура региона организовала проверку.

Напомним, в Прикамье несколько заведений закрыты из-за отравления в них детей.