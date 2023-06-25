Минцифры рекомендовало дать выходной 26 июня айтишникам и журналистам

Минцифры РФ рекомендовали дать выходной сотрудникам IT, телеком-компаний и СМИ. Рекомендация опубликована в telegram-канале ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

В министерстве обращают внимание, что 24 июня был очень эмоциональным и напряженным днем.

"Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим ИТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что многие сотрудники провели свой выходной на работе, и потому для них также будет продлен выходной день.

Напомним, ранее понедельник, 26 июня, был объявлен нерабочим днем для большинства жителей столицы. Рабочим 26 июня будет только для органов власти и предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб.

Решение сделать понедельник выходным было принято после объявления в городе режима контртеррористической операции. После деэскалации ситуации с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным было принято решение оставить понедельник выходным днем.