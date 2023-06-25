25 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

День молодежи в Астрахани - праздник с пользой

На прошедшем в Астрахани праздновании Дня молодежи работали восемь тематических точек и около 100 развлекательных и образовательных площадок. 29 000 человек посетили праздник. Помимо развлечений, концертов, шуток здесь рассказывали о возможностях для молодёжи, приносили пользу, раскрывали таланты, учились, выбирали будущую профессию.

день молодежи, астрахань(2023)|Фото: astrobl.ru

Напомним, Астрахань вошла в число 15 регионов страны, где День молодежи отметили на федеральном уровне при поддержке правительства региона и Росмолодежи. Почетным гостем мероприятия стал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор рассказал, что в Астрахани появится областной молодежный центр, концепция проекта которого стала одной из лучших в России и выиграла федеральный грант - 80 млн рублей. В планах - создать точку притяжения для всех молодых талантливых астраханцев.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Площадка празднования протяженностью более километра развернулась от Центральной набережной до центра зимних видов спорта. Для участников организовали мастер-классы, образовательные лекции, ярмарку вакансий, спортивные и танцевальные состязания, батлы барабанщиков и бариста. В завершении праздника для астраханцев выступил дуэт Bahh Tee & Turken.

молодежь(2023)|Фото: astrobl.ru

Неравнодушные астраханцы собрали более 70 килограмм гуманитарной помощи в рамках работы штаба #МыВместе. Бойцам СВО отправится 212 писем с пожеланиями и 131 талисман. А еще при участии астраханцев было создано 3 тактических носилок, 24 сухих душа, 93 окопных свечи, более 45 кв. м маскировочных сетей для нужд фронта.

письмо солдату(2023)|Фото: astrobl.ru

8 компаний представили свои стажировки и вакансии для молодёжи. Проведено 25 карьерных консультаций, а также 25 мастер-классов по карьерным темам. 180 человек узнали много нового на площадка «Навстречу Знаниям», где выступили 6 лекторов федерального и регионального уровня выступили на площадках с лекциями и мастер-классами. 300 человек посетили мастер-классы по социальному проектированию и грантам.

день молодежи(2023)|Фото: astrobl.ru

Празднование Дня молодежи в Астрахани стало настоящим праздником с пользой.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: день молодежи, праздник с пользой, игорь бабушкин, молодежный центр


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