День молодежи в Астрахани - праздник с пользой

На прошедшем в Астрахани праздновании Дня молодежи работали восемь тематических точек и около 100 развлекательных и образовательных площадок. 29 000 человек посетили праздник. Помимо развлечений, концертов, шуток здесь рассказывали о возможностях для молодёжи, приносили пользу, раскрывали таланты, учились, выбирали будущую профессию.

Напомним, Астрахань вошла в число 15 регионов страны, где День молодежи отметили на федеральном уровне при поддержке правительства региона и Росмолодежи. Почетным гостем мероприятия стал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Губернатор рассказал, что в Астрахани появится областной молодежный центр, концепция проекта которого стала одной из лучших в России и выиграла федеральный грант - 80 млн рублей. В планах - создать точку притяжения для всех молодых талантливых астраханцев.

Площадка празднования протяженностью более километра развернулась от Центральной набережной до центра зимних видов спорта. Для участников организовали мастер-классы, образовательные лекции, ярмарку вакансий, спортивные и танцевальные состязания, батлы барабанщиков и бариста. В завершении праздника для астраханцев выступил дуэт Bahh Tee & Turken.

Неравнодушные астраханцы собрали более 70 килограмм гуманитарной помощи в рамках работы штаба #МыВместе. Бойцам СВО отправится 212 писем с пожеланиями и 131 талисман. А еще при участии астраханцев было создано 3 тактических носилок, 24 сухих душа, 93 окопных свечи, более 45 кв. м маскировочных сетей для нужд фронта.

8 компаний представили свои стажировки и вакансии для молодёжи. Проведено 25 карьерных консультаций, а также 25 мастер-классов по карьерным темам. 180 человек узнали много нового на площадка «Навстречу Знаниям», где выступили 6 лекторов федерального и регионального уровня выступили на площадках с лекциями и мастер-классами. 300 человек посетили мастер-классы по социальному проектированию и грантам.

Празднование Дня молодежи в Астрахани стало настоящим праздником с пользой.