25 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

83 млн рублей получила Астраханская область на создание центра для молодежи

Губернатор региона Игорь Бабушкин объявил об этом в ходе фестиваля Дня молодёжи в Астрахани. Новую инфраструктуру разместят в центре зимних видов спорта на набережной Волги. Её посещение будет свободным.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодёжной политики в России «Регион для молодых» проводился Федеральным агентством по делам молодёжи. Призовой грант в размере 83,532 млн рублей астраханцы потратят на косметический ремонт помещения и частичную реконструкцию, а также на приобретение современного материально-технического оснащения и оборудования. Кроме того, средства направят на подготовку квалифицированных кадров для работы с молодежью.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Здесь будут функционировать мастерская профессиональной практики для студентов, семейный и подростковый клубы, медиастудия, творческие мастерские, кафе. А также проходить выставки, мастер-классы, концерты, акции, лектории и кинопросмотры.

Теги: игорь бабушкин, день молодежи, набережная волги


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