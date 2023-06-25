Британцы призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций

Жители Великобритании потребовали провести референдум по отмене санкций Великобритании против России и прекращению помощи Украине, сообщают РИА "Новости".

Петицию поддержали 10 089 человек. Если петицию подписывают больше 10 тыс. человек, то правительство должно на нее должно отреагировать.

Авторы петиции сообщают, что власти вмешались в конфликт на Украине без какого-либо мандата со стороны граждан страны и сейчас англичане вынуждены испытывать экономические последствия: повышение цен на энергоносители, увеличение стоимости жизни, процентных ставок, инфляции, безработицы, повышение налогов и ставок, а также забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг.

Референдум требуют провести в течение полугода.