25 Июня 2023
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Фото: Francisco Seco/AP/TASS

Британцы призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций

Жители Великобритании потребовали провести референдум по отмене санкций Великобритании против России и прекращению помощи Украине, сообщают РИА "Новости".

Петицию поддержали 10 089 человек. Если петицию подписывают больше 10 тыс. человек, то правительство должно на нее должно отреагировать.

Авторы петиции сообщают, что власти вмешались в конфликт на Украине без какого-либо мандата со стороны граждан страны и сейчас англичане вынуждены испытывать экономические последствия: повышение цен на энергоносители, увеличение стоимости жизни, процентных ставок, инфляции, безработицы, повышение налогов и ставок, а также забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг.

Референдум требуют провести в течение полугода.

Теги: Великобритания, петиция, санкции, референдум


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