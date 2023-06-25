Пекин поддерживает Россию в защите государственной стабильности

Китай поддерживает Россию в поддержании государственной стабильности и достижении процветания страны. Об этом заявил МИД КНР в комментарии о ситуации с ЧВК "Вагнер".

"Это внутреннее дело России. Как дружественный сосед и партнер по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху, Китай поддерживает РФ в защите государственной стабильности, а также в развитии и процветании [страны]", - сообщает ТАСС.

Напомним, 23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, в результате был выработан план по деэскалации ситуации. Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны, которые шли на Москву, возвращается в полевые лагеря.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Белоруссию". Также остальные участники ЧВК "Вагнер" не будут подвергаться уголовному преследованию, с учетом их фронтовых заслуг.