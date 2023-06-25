25 Июня 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

За сутки российскими войсками нанесено поражение 108 артиллерийским подразделениям ВСУ

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 108-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета "Точка-У", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 444 самолета, 240 вертолетов, 4779 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10348 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11179 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги: ВСУ, Минобороы РФ, сводка, спецоперация


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