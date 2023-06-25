В Екатеринбурге массово отравились курсанты Уральского юридического института

В Екатеринбурге курсанты Уральского юридического института обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Точное количество пострадавших неизвестно. По некоторым данным, их несколько десятков.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой установит точное число пострадавших, а также даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.