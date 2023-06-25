Продюсер Иосиф Пригожин стал героем мемов после ситуации с ЧВК "Вагнер"

Продюсер Иосиф Пригожин стал героем мемов на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер", которая произошла накануне, передает корреспондент Накануне.RU.

Пользователи соцсетей обыграли одинаковые фамилии основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и продюсера Иосифа Пригожина и закидали последнего мемами и сообщениями.

Как рассказал продюсер Иосиф Пригожин Комсомольской Правде, мемы с ним помогают людям справиться со стрессом, но вчера ему было не смешно от таких шуток.

"А вы знаете? Как бы вы это восприняли? К счастью, никаких угроз мне не поступало, только шутки. Ну что ж, пусть уж лучше меня троллят, если стране от этого станет спокойнее. Знаете, есть у нас такая национальная особенность, когда в тяжелый момент включается чувство юмора. Я тоже человек из индустрии развлечений и хорошо понимаю, что подобные мемы облегчают общее эмоциональное состояние, как-то разряжают новостной фон", - заявил он.

Также продюсер признался, что после вчерашних событий подумывает сменить фамилию.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратят, сам он уйдет в Беларусь.