Продюсер Иосиф Пригожин стал героем мемов после ситуации с ЧВК "Вагнер"

25 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Центральный ФО В России Москва
Фото: Борис Кудрявов / Экспресс газета

Продюсер Иосиф Пригожин стал героем мемов после ситуации с ЧВК "Вагнер"

Продюсер Иосиф Пригожин стал героем мемов на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер", которая произошла накануне, передает корреспондент Накануне.RU.

Пользователи соцсетей обыграли одинаковые фамилии основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и продюсера Иосифа Пригожина и закидали последнего мемами и сообщениями.

Продюсер Иосиф Пригожин стал героем мемов(2023)|Фото: yaplakal.com

Как рассказал продюсер Иосиф Пригожин Комсомольской Правде, мемы с ним помогают людям справиться со стрессом, но вчера ему было не смешно от таких шуток.

"А вы знаете? Как бы вы это восприняли? К счастью, никаких угроз мне не поступало, только шутки. Ну что ж, пусть уж лучше меня троллят, если стране от этого станет спокойнее. Знаете, есть у нас такая национальная особенность, когда в тяжелый момент включается чувство юмора. Я тоже человек из индустрии развлечений и хорошо понимаю, что подобные мемы облегчают общее эмоциональное состояние, как-то разряжают новостной фон", - заявил он.

Также продюсер признался, что после вчерашних событий подумывает сменить фамилию.

Продюсер Иосиф Пригожин стал героем мемов(2023)|Фото: vk.com

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратят, сам он уйдет в Беларусь.

Теги: Иосиф Пригожин, мемы, ЧВК Вагнер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети