25 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Пилот и пассажир легкомоторного самолета, рухнувшего в Подмосковье, погибли

Пилот и пассажир гражданского самолета модели ЯК-52, потерпевшего сегодня крушение в Подмосковье, погибли на месте. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства падения судна. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ.

Известно, что самолет взлетел с взлетной площадки Малино, расположенной вблизи города Ступино. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, условий и причин произошедшего.

Теги: ЯК-52, пилот, пассажир, легкомоторный самолет


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Ранее 25.06.2023 12:40 Мск В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

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