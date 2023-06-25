Пилот и пассажир легкомоторного самолета, рухнувшего в Подмосковье, погибли

Пилот и пассажир гражданского самолета модели ЯК-52, потерпевшего сегодня крушение в Подмосковье, погибли на месте. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства падения судна. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ.

Известно, что самолет взлетел с взлетной площадки Малино, расположенной вблизи города Ступино. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, условий и причин произошедшего.