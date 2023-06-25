В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет.
"Под Ступино разбился самолет. Два человека погибли", - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На место следуют пожарно-спасательные подразделения.
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В Подмосковье разбился легкомоторный самолет.
"Под Ступино разбился самолет. Два человека погибли", - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На место следуют пожарно-спасательные подразделения.
Развитие сюжета:Ранее 25.06.2023 13:08 Мск Пилот и пассажир легкомоторного самолета, рухнувшего в Подмосковье, погибли
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