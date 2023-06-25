25 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Куйвашев отменил режим повышенной готовности в Свердловской области

Режим повышенной готовности в Свердловской области отменен указом главы региона Евгения Куйвашева. Информация об этом опубликована в telegram-канале "Не для протокола", который связывают с властями региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, режим повышенной готовности в Свердловской области был введен накануне на фоне ситуации вокруг главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Правительству и мэрам было поручено "прогнозировать возникновение ЧС, ввести круглосуточные дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Свердловской подсистемы РСЧС".

Также одним из пунктов значилось проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Теги: Евгений Куйвашев, режим повышенной готовности, ЧВК Вагнер


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Ранее 24.06.2023 14:32 Мск В Свердловской области объявили режим повышенной готовности

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