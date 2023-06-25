В Прикамье во время пожара погибли женщина и ребенок

В Пермском крае при пожаре в жилом доме в поселке Жебреи погибли женщина и ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Пожар произошел ночью, в доме, расположенном в садоводческом товариществе "Ритм". Площадь пожара составила 49 кв. м. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела женщины и ребенка. В тушении участвовали 33 человека личного состава и 10 единиц техники.

Пожар был ликвидирован за час. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.