Кадыров сообщил, что подразделения "Ахмата" вчера подошли к Ростову-на-Дону

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения "Ахмата" вчера подошли к Ростову-на-Дону, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль, передает корреспондент Накануне.RU.

"Для решения этой задачи были привлечены помощник Главы Чеченской Республики, командир спецназа "АХМАТ", заместитель командующего вторым армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов и командир полка "Север-АХМАТ" Зайнди Зингиев. Бойцы оперативно прибыли на место и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач", сообщил Кадыров.

Ситуация завершилась без прямой конфронтации и сейчас вернутся в зону СВО, где их позиции удерживаются резервными группами.

Хвала Всевышнему Аллаху, ситуация завершилась. Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде.

"Оцениваю их действия как крайне эффективные и продуманные. Любая самодеятельность в жилом городе могла неизбежно привести к массовым жертвам. Бойцы действовали строго в соответствии с приказом и блестяще выполнили поставленную перед ними задачу", - резюмировал Кадыров.