Трехлетний ребенок получил травму на шоу каскадеров в Челябинской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки по факту травмирования несовершеннолетнего на шоу в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Об инциденте сообщили родственники мальчика в соцсетях. Во время шоу, когда стреляли, отлетела гильза в голову ребенку. По словам бабушки пострадавшего, им не оказали помощь и нагрубили. При этом шоу, на котором произошла травма, было детским, с возрастной категорией 0+. Мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию.

В ГУ МВД по Челябинской области начали проверку по факту травмирования ребенка. Доследственную проверку проводит и следком.