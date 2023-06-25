Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила дороги в Ростове-на-Дону

Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщил глава города Алексей Логвиненко в своем telegram-канале. Больше всего пострадал проспект Буденновский.

На место уже вышли дорожные службы. Рабочие бригады приступят к устранению повреждений. Выполнить эту работу планируется за два дня. Также мэр сообщил, что территорию вокруг здания штаба ЮВО коммунальщики привели в порядок.

Техника и дворники работали по своему привычному графику.