25 Июня 2023
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Фото: пресс-служба Пригожина

Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила дороги в Ростове-на-Дону

Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщил глава города Алексей Логвиненко в своем telegram-канале. Больше всего пострадал проспект Буденновский.

На место уже вышли дорожные службы. Рабочие бригады приступят к устранению повреждений. Выполнить эту работу планируется за два дня. Также мэр сообщил, что территорию вокруг здания штаба ЮВО коммунальщики привели в порядок.

Техника и дворники работали по своему привычному графику.

Теги: дорога, Ростов-на-Дону, ЧВК Вагнер, техника


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