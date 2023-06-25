Песков: Пригожин "уйдет" в Республику Беларусь

Уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратят, сам он уйдет в Беларусь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

При этом президент РФ Владимир Путин гарантирует, что Пригожин сможет уехать из России в Белоруссию. На вопрос о о будущем роде занятий и должности Пригожина Песков ответить не смог.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. "На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер", - добавили в пресс-службе президента Белоруссии. Условия соглашения не приводились.

23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.