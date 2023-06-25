В Калужской области снимают ограничения на движение личного транспорта

Власти Калужской области снимают ограничение на движение личного транспорта. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в регионе было принято решение ограничить двиджение транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям.

"В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", - сообщил глава региона.