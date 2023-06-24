24 Июня 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Пригожина

Пригожин: Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении

Вагнеровцы разворачивают свои колонны и уходят в обратном направлении, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - цитирует Пригожина ТАСС.

Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" не дошли 200 километров до Москвы.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. "На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер", - добавили в пресс-службе президента Белоруссии. Условия соглашения не приводились.

23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Теги: пригожин, чвк вагнер, лукашенко


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