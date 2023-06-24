Лукашенко сообщил о согласии Пригожина остановить дальнейшее продвижение ЧВК "Вагнер"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Как отмечается, переговоры длились в течение всего дня, в результате стороны чего "пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России".

"Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", - заявляют в офисе Лукашенко.

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер", - добавили в пресс-службе президента Белоруссии.

23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Глава Чечни Рамзан Кадыров после выступления президента сообщил, что чеченские бойцы выехали в "зоны напряженности".