RT сообщил о захвате "вагнеровцами" пивзавода в Воронеже

Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли территорию воронежского пивного завода, сообщает RT со ссылкой на сотрудницу предприятия.

"Вагнер" стоит, оцепили завод. Они охраняются надежными объектами", - сказала она. Женщина добавила, что сотрудники якобы не могут покинуть завод.

Вместе с тем другой источник сообщил RT, что бойцы ЧВК "Вагнер" уже покинули территорию пивзавода.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком сообщения о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации города Усть-Лабинска и его главы Станислава Гайнюченко.

Напомним, сегодня утром силы ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону. Фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города публикуют СМИ и телеграм-каналы.

23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Глава Чечни Рамзан Кадыров после выступления президента сообщил, что чеченские бойцы выехали в "зоны напряженности".