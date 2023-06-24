24 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве

Понедельник, 26 июня, объявлен нерабочим днем для большинства жителей столицы. Об этом заявил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, в городе объявлен режим контртеррористической операции. Собянин отметил, что "ситуация сложная".

Рабочим 26 июня будет только для органов власти и предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб.

Собянин попросил максимально воздерживаться от поездок по городу, добавив, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах.

Ранее в Москве были перенесены школьные выпускные вечера и общегородской выпускной в парке Горького. Отменены все массовые мероприятия.

По данным СМИ, меры безопасности усиливают на ряде въездов в Москву. На съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатометом и БТР.

Данные меры связаны с попыткой военного мятежа, в котором обвиняют основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. 23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Минобороны РФ обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", заявив, что их обманом втянули в "преступную авантюру" Евгения Пригожина и участию в вооруженном мятеже.

Президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Теги: собянин, москва, режим кто


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