В Свердловской области объявили режим повышенной готовности

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности на фоне ситуации вокруг главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

Согласно документу, правительству и мэрам поручено "прогнозировать возникновение ЧС, ввести круглосуточные дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Свердловской подсистемы РСЧС".

Также одним из пунктов значится проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Между тем, появилась информация о том, что в центре Екатеринбурга заметили вооруженных людей у офиса и во дворе отделения ЧВК "Вагнер" на улице Розы Люксембург. Mash пишет, что здание оцеплено, рядом дежурят ДПС. К месту приезжал минивэн со спецназовцами.