У штаба ЮВО в Ростове слышны взрывы, - Mash

Очевидцы сообщают о стрельбе у штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Об этом пишет Baza.

Также, по данным телеграм-канала, поступает информация о взрыве. Официальных комментариев от силовых органов не поступало.

Mash сообщает, что у штаба ЮВО прогремело два взрыва. По его информации, якобы ЧВК "Вагнер" потребовали, чтобы люди отошли минимум на два километра от здания.

Как сообщалось, повышенная готовность наблюдается около штаба ЮВО. Губернатор региона Василий Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и не покидать свои дома без необходимости.

Данные меры связаны с попыткой военного мятежа, в котором обвиняют основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ранее он сам заявил, что якобы находится в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, офицеры работают "штатно", им никто не мешает.