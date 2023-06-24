В Подмосковье перекрыли три участка федеральных трасс

Движение автомобилей ограничили на трех мостах через реку Ока в Московской области. Об этом сообщает Минтранс региона в Telegram.

Речь идет об ограничениях на 118-м км трассы М-4 "Дон", на 115-м км трассы М-5 "Урал", на 103-м км трассы М-2 "Крым".

Также сообщалось, что перекрыто движение по Симферопольскому шоссе через мост в районе Серпухова. Кроме того, перекрыта трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей.

Ограничения в регионах вводят после того, как 23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Бизнесмен заявил, что удар по тыловым лагерям "Вагнера" якобы был нанесен по распоряжению руководства Минобороны РФ. Доказательств этой информации не приводится. В МО данные обвинения опровергают.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.