Резервуар с топливом горит на нефтебазе в Воронеже

Резервуар с топливом горит на нефтебазе в Воронеже, на месте работают более 100 пожарных, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Жертв, по предварительным данным, нет. Причина пожара пока неизвестна.

На кадрах, которые публикует телеграмм-канал Baza, видно, что перед моментом взрыва рядом с нефтебазой находился вертолет. Имеет ли он какое-либо отношение к ЧП, не сообщается.

Ранее губернатор Воронежской области заявил, что "в рамках контртеррористической операции" на территории региона вооруженными силами РФ проводятся "необходимые оперативно-боевые мероприятия".